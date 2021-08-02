Число жертв ЧП на заводе в Ростовской области увеличилось до шести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Еще один пострадавший в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области, где в пятницу получили ожоги семь человек, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах города Каменска-Шахтинского.

Ранее сообщалось о смерти пяти сотрудников завода. "Скончался еще один человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общее число умерших после ЧП увеличилось до шести.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.