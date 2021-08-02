В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника Ленину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который краской нанес надпись на памятнике Владимиру Ленину в Василеостровском районе города и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в хостеле, расположенном в доме №60 по 11-й линии Васильевского острова по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Задержанный стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). По данным полиции, о надписи на памятнике на Большом проспекте Васильевского острова у дома №55 сообщила в главк МВД работница петербургского театра, которая также заметила, как мужчина нанес ее баллончиком и скрылся. По словам заявительницы, инцидент произошел днем 31 июля. О чем была надпись в полиции не уточнили.

Памятник Ленину с его скульптурой в полный рост на постаменте на Большом проспекте Васильевского острова установили в 1930-х годах. Монумент из бронзы и гранита изготовлен скульпторами Василием Козловым и Анной Крыжановской, архитектор проекта - Ян Кумпис.