Пассажирский автобус врезался в Воронеже в препятствие

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Пассажирский городской автобус маршрута № 80 врезался в Воронеже в препятствие, в больницу доставили четыре человека, в том числе 15-летнюю девочку. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе водитель автобуса и три пассажира: мужчина 1945 года рождения, 15-летняя девочка и еще один мужчина, по которому нет данных. Все они доставлены в медицинской учреждение. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса маршрута № 80 почувствовал себя плохо, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ДТП произошло около 12:30 мск, общее число пострадавших уточняется.