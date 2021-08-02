Возбуждено уголовное дело против жителя Волгограда, прикурившего сигарету от Вечного огня

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Полиция установила личность мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее Героев в центре Волгограда. По данному фату возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщили в пресс-службе МВД по Волгоградской области.

Ранее в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на которой мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы в Центральном районе Волгограда.

"Со слов мужчины, вечером 26 июня текущего года он находился под влиянием алкоголя, а съемку осуществлял его друг и выложил видеозапись в сеть. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", - говорится в пресс-релизе регионального управления МВД.

Нарушителю грозит штраф в сумме до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до года или арест на срок до трех месяцев.

Весной этого года в Волгограде было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который также в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев.