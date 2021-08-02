Экс-глава продуправления Минобороны Бережной частично признал вину в хищении более 1 млрд

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину в получении взяток и превышении полномочиями, что повлекло ущерб в размере 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, который рассматривает дело в отношении офицера.

"После того как прокуроры огласили обвинительное заключение, кратко высказался Бережной, заявив, что суть обвинений ему ясна, а вину он признает частично", - сказали в суде. Там уточнили, что ряд фигурантов дела отрицают вину в полном объеме.

По версии обвинения, Бережной создал преступную группу из числа сослуживцев для получения нелегального дохода в виде взяток. В нее входили его заместитель Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и гражданский специалист Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа департамента госзакупок Минобороны. Как уточнил гособвинитель, все они обвиняются по двум статьям УК РФ - ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 (получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По словам прокурора, участники группы постоянно меняли номера сотовых телефонов, оформленные на близких родственников и иных лиц, использовали условные кодовые слова для обозначения необходимости срочной встречи в условленном месте. При этом они заранее распределили количество денег, которое каждый из них будет получать в результате каждого эпизода.

По версии обвинения, взятки участникам группы передавал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, который решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских поставках. Ему были подконтрольны несколько коммерческих структур, в том числе общества с ограниченной ответственностью "Спецтехмаш", "Общепит", "БиМиАй Европа Рус" и "Стиллаг". Все они, как сказано в обвинительном заключении, получили необоснованные преференции при заключении госконтрактов с Минобороны благодаря действиям подсудимых.

Ранее сообщалось, что общий ущерб от деятельности преступной группы превысил 1 млрд рублей. При этом первый приговор по данному делу ранее уже был вынесен: Борувков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на других фигурантов дела. Он приговорен к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 368 млн рублей.