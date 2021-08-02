На пляже Азовского побережья на Кубани нашли 24 минометные мины времен войны

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Минометные мины времен Великой Отечественной войны нашли в районе пляжей Азовского побережья курортного поселка Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Всего обнаружили 24 мины, их обезвредили, сообщили журналистам в пресс-службе территориального главка Росгвардии.

"В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение, что в районе береговой линии в поселке Ильич Темрюкского района женщина заметила подозрительные предметы, схожие с боеприпасами. Специалисты краснодарского ОМОН Росгвардии, прибывшие на место, установили, что это 24 минометные мины калибра 50 и 81 мм, все боеприпасы времен Великой Отечественной войны со следами коррозии", - говорится в сообщении.

Снаряды вывезли в карьер и уничтожили. В пресс-службе напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы, и запрещается производить самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом.