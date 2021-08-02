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Самолет American Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Тель-Авива

Посадка лайнера прошла благополучно

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 777-200 американской авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Майями (штат Флорида, США) в Тель-Авив со 183 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива из-за проблем с шасси. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan, отмечая, что пострадавших в результате инцидента нет.

По данным радиостанции, вслед за получением от пилотов сигнала о проблемах с покрышкой одного из колес правой стойки самолета в аэропорту был введен в действие режим чрезвычайной ситуации. К взлетной полосе были направлены десятки автомобилей скорой помощи и несколько пожарных расчетов. Самолет перед заходом на посадку сделал над аэропортом круг на малой высоте, чтобы инспекторы могли осмотреть проблемное шасси.

Посадка лайнера прошла благополучно, указывает Kan.

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