Суд оштрафовал фигуранта дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 100 тыс. рублей Дани Акеля, признав его виновным в нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарных норм"), ему назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказали в суде, отметив, что это первый приговор, вынесенный по этому уголовному делу.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, помимо Акеля, стали Любовь Соболь, Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В отношении Соболь и ряда других фигурантов дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.