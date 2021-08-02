В порту Астрахани сел на мель иранский сухогруз

2 августа. /ТАСС/. Иранский сухогруз, следовавший из Астрахани, сел на мель в акватории Волго-Каспийского морского канала, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"2 августа в 16:15 (15:15 мск) поступила информация о посадке на мель сухогруза Paya на 155,5 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Порт приписки - Энзели, Исламская Республика Иран, сухогруз следовал по маршруту "Порт Астрахань - Порт Амирабад". В составе экипажа 12 человек, запас продовольствия имеется, груз отсутствует, водотечности корпуса и загрязнения акватории нет", - написано в сообщении.

Согласно информации источника ТАСС, никто из присутствующих на борту не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе, движение судов по каналу не перекрыто, также организовано взаимодействие с заинтересованными службами и ведомствами, судовладельцем прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.