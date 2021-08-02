{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 30 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в ДР Конго

В результате ДТП произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека погибли на западе Демократической Республики Конго (ДРК) при столкновении бензовоза и автобуса. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на местную полицию.

"Вблизи города Кванго на территории одноименной провинции в ночь на 1 августа произошла авария с участием рейсового автобуса и бензовоза, - заявила капитан полиции Антуана Пулулу. - В возникшем пожаре сгорели 33 человека".

Участок дороги, где произошло столкновение и взрыв, перекрыт. Начато расследование.

Теги
Конго (ДРК)
Наводнение в Германии
Более €15 млн выплачено жителям пострадавшего от наводнения района Арвайлер в ФРГ
На данный момент одобрено 7 500 заявок об оказании помощи
Читать полностью