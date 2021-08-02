Более 30 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в ДР Конго

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека погибли на западе Демократической Республики Конго (ДРК) при столкновении бензовоза и автобуса. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на местную полицию.

"Вблизи города Кванго на территории одноименной провинции в ночь на 1 августа произошла авария с участием рейсового автобуса и бензовоза, - заявила капитан полиции Антуана Пулулу. - В возникшем пожаре сгорели 33 человека".

Участок дороги, где произошло столкновение и взрыв, перекрыт. Начато расследование.