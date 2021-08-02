Председатель СК поставил на контроль расследование убийства 10-месячного ребенка

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве десятимесячного мальчика в Туве. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 10-месячного ребенка в Республике Тыва (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 июля 22-летняя женщина нянчилась с ребенком своей родственницы и распивала спиртные напитки со своим знакомым. Женщина попыталась ударить ножом мужчину, но попала в ребенка, который находился у него на руках.

Ранее сообщалось, что удар ножом нанес мужчина, но попал в ребенка, который находился на руках у женщины. Именно такие первоначальные пояснения давала женщина. Однако в ходе тщательного осмотра места происшествия, иных следственных действий были добыты объективные доказательства, опровергающие первоначальную версию.

Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что родители также воспитывают еще двоих детей, семья на профилактических учетах не состояла. Установлено, что родственница, под присмотр которой родители оставили 10-месячного мальчика в день трагедии, ранее судима за тяжкое преступление против личности.