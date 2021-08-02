Похитивший школьницу житель Бийска отпустил ее

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Житель Бийска, державший в подвале 12-летнюю школьницу, отпустил ее самостоятельно. Девочка чувствует себя нормально, но с ней работают психологи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в понедельник.

"Мужчина отпустил ее самостоятельно. Девочка чувствует себя нормально, внешних повреждений, по предварительным данным, не обнаружено. Ей в настоящее время оказывается психологическая помощь. Ведутся поиски подозреваемого", - сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что дело, возбужденное после пропажи ребенка, передано в отдел по расследованию особо важных дел. В пресс-службе ведомства ТАСС не уточнили статью, по которой возбуждено дело.

В минувшую субботу 12-летняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых были задействованы несколько десятков полицейских и волонтеров. По факту исчезновения ребенка расследуется уголовное дело.

Источник ранее сообщал ТАСС, что мужчина, предположительно похитивший девочку, ранее не был с ней знаком.