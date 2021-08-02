В Северной Осетии пресекли перевозку более 24 тыс. литров контрафактного спирта

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Перевозка более 24 тыс. литров контрабандного спирта пресечена в Северной Осетии, сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

"29 июля представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу при содействии сотрудников АО "Росспиртпром" и МВД по РСО-Алания организована передача на досудебное хранение нелегального этилового спирта в объеме более 24 тыс. литров, а также тягача и полуприцепа, оборудованного скрытой металлической емкостью", - говорится в сообщении.

Факт нелегальной перевозки был выявлен в ходе досмотра транспортного средства на автодороге Карджин - Ардон в районе поселка Бекан Ардонского района республики. Перевозка осуществлялась под видом поставки корма для птиц на основании подложных документов и на транспортных средствах с подложными номерами. В настоящее время этиловый спирт, находящийся в нелегальном обороте, и транспортное средство, перевозившее его, изъяты и переданы на досудебное хранение в АО "Росспиртпром".