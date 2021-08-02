В Крыму столкнулись три автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Двое взрослых и трое детей пострадали в понедельник в результате столкновения трех автомобилей на автодороге Черноморское - Евпатория в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали пять человек, из которых трое детей. По предварительным данным, 2 августа на трассе Черноморское - Евпатория в с. Новоивановка водитель легкового автомобиля Skoda Superb при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota, допустил с ним столкновение, после чего оба автомобиля отбросило на автомобиль Mazda", - говорится в сообщении.

Пострадали один ребенок, находившийся в автомобиле Mazda, еще двое детей, водитель и пассажир из автомобиля Skoda Superb. "Все были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции", - говорится в пресс-релизе.