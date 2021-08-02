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Девушку, снявшуюся полуобнаженной у отдела полиции в Екатеринбурге, отправили под арест

Суд приговорил ее к трем суткам административного ареста
© Salivanchuk Semen/Shutterstock/Fotodom, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд приговорил девушку, устроившую фотосессию в полуобнаженном виде в Екатеринбурге, к трем суткам административного ареста, а фотографа - к двум суткам ареста. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация, что модель в Екатеринбурге сфотографировалась спиной к камере в клетчатой рубашке, черных стрингах и спущенных джинсах на фоне входа в отделение полиции. Девушка является блогером, после фотосессии она была задержана полицией.

"Суд рассмотрел материалы полиции и признал обеих девушек виновными. Суд приговорил "модель" к трем суткам административного ареста, а фотографа - к двум", - сказал собеседник агентства.

До решения суда обе девушки содержались под стражей.

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