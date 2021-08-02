ГИБДД Москвы начала проверку после видеоролика с привязанной к крыше машины девушкой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичная ГИБДД начала проверку после размещения в интернете видеоролика с привязанной девушкой на крыше автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка", - говорится в сообщении.

На кадрах появившегося в интернете ролика видно, как водитель автомобиля Bentley везет на крыше машины привязанную скотчем девушку.