Мигранты в I полугодии совершили больше всего преступлений в Москве и Московской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мигранты в РФ в первом полугодии текущего года больше всего преступлений совершили в Москве и Московской области, что на 9% и 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из материалов Генпрокуратуры России о состоянии преступности за январь - июнь текущего года.

"Умеренными темпами продолжился рост преступности среди мигрантов (плюс 4,8%, 18,8 тыс.). Как и прежде, основной массив этих преступлений приходится на Москву (плюс 9,1%, 3,6 тыс.) и Московскую область (плюс 4%, 2,9 тыс.)", - сказано в материалах.

По данным Генпрокуратуры, больше трети совершенных иностранными гражданами преступлений направлены против собственности (7,1 тыс.). "Каждое восьмое связано с незаконным оборотом наркотиков (2,3 тыс.)", - отмечается в материалах.

Всего в первом полугодии в России зарегистрировано более 1 млн преступлений, что примерно соответствует данным за тот же период в 2019 и 2020 годах. Относительно предшествующего года их число увеличилось на 1,1%.