Иранский сухогруз, следовавший из Астрахани в Иран, сняли с мели

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Иранский сухогруз, следовавший из Астрахани в Иран и севший на мель в акватории Волго-Каспийского морского канала, усилиями собственного экипажа снят с мели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области со ссылкой на Морской спасательный координационный центр.

"Больше часа назад, по данным МСКЦ, судно [члены экипажа] своими силами сняли с мели", - сообщил собеседник агентства.

2 августа в 16:15 (15:15 мск) поступила информация о посадке на мель сухогруза "Пая" на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Порт приписки судна - Энзели, Исламская Республика Иран, сухогруз следовал из Астрахани в Амирабад. Судно следовало порожняком, пострадавших среди 12 членов экипажа нет. В результате инцидента движение судов по каналу нарушено не было, водотечности корпуса и загрязнения акватории нет.