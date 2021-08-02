Все семеро пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате умерли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Семеро рабочих, получивших ожоги в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области 29 июля, умерли. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП", - сказал собеседник агентства.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших было поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. В воскресенье власти подтвердили смерть четырех из семи пострадавших. Еще двое умерли в понедельник, сообщал ТАСС источник в оперативных службах города Каменска-Шахтинского.