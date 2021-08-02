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ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное
ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное

ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное

© AP Photo/Emrah Gurel, архив

В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов.

  • По меньшей мере четыре гражданина РФ погибли, 16 человек находятся в четырех больницах.
  • Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.
  • По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.
  • Сотрудники принимающего офиса "Интуриста" в Анталье находятся на месте ДТП. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, о произошедшем проинформировано генконсульство РФ.
  • "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших +905383933451. В компании заявили о готовности оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию.
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