ДТП с российскими туристами в Анталье. Главное

В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов.
- По меньшей мере четыре гражданина РФ погибли, 16 человек находятся в четырех больницах.
- Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.
- По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.
- Сотрудники принимающего офиса "Интуриста" в Анталье находятся на месте ДТП. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, о произошедшем проинформировано генконсульство РФ.
- "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших +905383933451. В компании заявили о готовности оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию.