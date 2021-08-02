"Интурист" готов дать возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/."Интурист" готов предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП в Анталье россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших", - сообщили в компании.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. По меньшей мере четыре гражданина РФ погибли, в четырех больницах находятся 16 человек. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.