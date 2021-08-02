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В результате урагана в Тверской области три человека погибли и восемь пострадали

Среди погибших есть ребенок
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 2 августа. Три человека, включая ребенка, стали жертвами урагана в Тверской области, еще восемь получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах. 

"Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что всего ураганом по меньшей мере повалено 90 деревьев.

От стихии в большей степени пострадал Андреаполь, где, по данным региональных властей, из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, есть пострадавшие. 

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии.

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