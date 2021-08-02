Во Франции за беспорядки осудили двоих противников санитарных пропусков

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа вынес в понедельник решение в отношении двух участников прошедших в минувшую субботу акций протеста против широкого использования санитарных пропусков. Как сообщило Agence France-Presse, получившее решение суда, эти люди осуждены на условные сроки тюремного наказания и штрафы.

Первый из осужденных, 20-летний житель города Бове (севернее Парижа) и столяр по профессии, подозревался в том, что, скрывая свое лицо на манифестации, что запрещено законом, кидал камнями в полицейских. Причем это произошло на площади Бастилии уже по окончании субботней манифестации. При задержании он оказал сопротивление, нанеся жандармам несколько ударов руками и ногами. Подсудимый, отрицавший свою вину и утверждавший, что лишь защищался, так как подвергся нападению, был осужден на месяц тюрьмы условно и штраф в €400 в качестве компенсации ущерба, нанесенного двум жандармам.

Второй подсудимый, 46-летний сотрудник муниципальных служб, был осужден за словесное оскорбление полицейского и нанесение ему ударов руками и ногами в тот момент, когда не него пытались надеть наручники. Виновный утверждал, что лишь отвечал на оскорбления со стороны жандармов, а также был возмущен тем, что один из них ударил щитом женщину. Тем не менее он принес им извинения. Суд осудил его на три месяца тюрьмы условно и штраф в €300.

Всего в субботу в манифестациях протеста против применения санитарных пропусков в стране участвовали более 204 тыс. человек, из которых 14,3 тыс. - в Париже. После парижской манифестации были помещены под стражу 25 человек, пять из них были переданы судебным органам по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти.