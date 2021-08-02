В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Турции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Трое россиян, попавших в ДТП в Турции погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. По информации компании "Интурист", погибли четыре гражданина России, в четырех больницах находятся 16 человек. В компании сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.