Почти 70 домов пострадали от урагана в Тверской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МЧС России сообщило о почти 70 домах, пострадавших от урагана в городе Андреаполе Тверской области.

"В результате прохождения грозового фронта и ураганного ветра с порывами до 25 м/с в городе Андреаполе произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение", - сказали ТАСС в ведомстве. В регионе также повалило 90 деревьев.

По данным МЧС, погибли двое человек, еще девять пострадали. "В Андреапольском районе пострадали шесть человек, из них двое погибли, оба взрослые, угрозы жизни остальных нет. В Осташковском районе пострадали пять человек, тяжело травмированных нет", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что сильный ураганный ветер, поваливший деревья, также был в Ржеве, однако оттуда информация о пострадавших не поступала.

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, пилит упавшие деревья и деблокируют зажатые автомобили. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается, отметили в МЧС. Региональный главк ведомства переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.

Как сообщалось ранее, основной удар стихии пришелся на город Андреаполь, где, по данным региональных властей, из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии.