Ростуризм заявил, что держит ситуацию с пострадавшими в ДТП в Турции на контроле

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ростуризм держит ситуацию с ДТП в Турции на постоянном контроле, взаимодействует со всеми участниками процесса, говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе ДТП с автобусом, произошедшем в районе города Манавгата, погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. "Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", - сообщили в ведомстве. В автобусе находились 22 россиянина, отдыхавших по линии туроператора "НТК Интурист".

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

По информации туроператора, со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы застрахованы - страховая компания "РЕСО-гарантия".