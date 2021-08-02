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Власти Польши арестовали 16 человек, наладивших незаконное производство сигарет

Потери польской казны от деятельности злоумышленников оцениваются в €3,8 млн

ГААГА, 2 августа. /ТАСС/. Польские власти ликвидировали организованную преступную группировку, организовавшую незаконное производство табачной продукции. Об этом сообщило в понедельник Европейской полицейское агентство (Европол).

По данным организации, операция была проведена 27 июля. В ее ходе сотрудники польских правоохранительных органов провели обыски по ряду адресов в Варшаве, ликвидировав незаконное производство сигарет и арестовав 16 человек, в том числе предполагаемого лидера группировки. Кроме того, были изъяты 1,6 млн поддельных сигарет и 13 тонн табака, которые могли быть использованы для производства еще 13 млн сигарет. Потери польской казны от деятельности злоумышленников оцениваются в €3,8 млн.

Как показало проведенное расследование, злоумышленники производили до 1 млн сигарет в день, которые предназначались преимущественно для рынков Великобритании и Германии. За счет этой деятельности преступники нелегально заработали как минимум €9,7 млн.

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