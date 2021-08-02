В Северной Македонии к тушению пожаров привлекли армию

ЗАГРЕБ, 2 августа. /ТАСС/. Спасательные бригады не справляются с тушением пожаров на территории Северной Македонии. По приказу президента республики Стево Пендаровски в тех регионах, где ситуация критическая, к тушению привлечены военные вертолеты и военнослужащие. Об этом в понедельник сообщило "Радио МОФ".

По данным радиостанции, мэр расположенного на востоке республики города Кочани Николчо Илиев отметил, что ситуация критическая. "Несколько домов уже охвачены огнем, в непосредственной близости горит сосновый лес. Огонь распространяется непредсказуемо, все зависит от направления ветра. Один из автомобилей пожарных пострадал в огне. В регионе повсюду пожары, никто не может оказать помощь, ситуация безвыходная", - заявил градоначальник. Местное население участвует в локализации пожаров, было отключено электричество в западной части города Кочани.

Премьер-министр республики Зоран Заев в срочном порядке покинул праздничные мероприятия в честь Дня республики, отмечаемого в Северной Македонии 2 августа. "Ситуация находится под полным контролем Центрального антикризисного штаба, и все необходимые силы и пожарные службы мобилизованы из муниципалитетов, которые находятся в зоне досягаемости. Я и несколько министров едем в Кочани. Завтра утром при необходимости будет задействована помощь соседей", - заявил премьер.