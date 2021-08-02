В МЧС уточнили число погибших и пострадавших от урагана в Тверской области

ТАСС, 2 августа. Число погибших в результате урагана в Тверской области увеличилось до трех, еще восемь пострадали. В настоящий момент стихия ушла, идет ликвидация последствий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших и девяти пострадавших.

"Всего 11 пострадавших, из которых трое погибли в двух районах области, в том числе молодой человек 2003 года рождения. В настоящий момент стихия ушла", - сообщила собеседница агентства.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ. Было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередач, упали порядка 90 деревьев. Региональный МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.