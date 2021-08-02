Среди жертв урагана в Тверской области есть турист из Москвы

ТВЕРЬ, 2 августа. /ТАСС/. Турист из Москвы числится среди трех погибших в результате урагана, обрушившегося в понедельник на город Андреаполь и Осташковский городской округ Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Осташковского городского округа.

"Наиболее пострадала от погоды деревня Рогожа. К сожалению, погиб турист из Москвы. В Осташковскую ЦРБ на момент заседания [комиссии по ЧС] в 21:30 поступило четыре человека и еще двое были в процессе доставки. Повреждены десятки автомобилей и строений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе из-за непогоды повреждены три фидера. Местные власти запросили поддержку для ликвидации последствий в Ярославской области. К завтрашнему утру оттуда ожидают прибытие восьми бригад. "Подача водоснабжения и электроснабжения на территории города была оперативно восстановлена", - сообщает пресс-служба.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ, погибли три человека, еще восемь пострадали. Было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередач, упали порядка 90 деревьев. Региональный МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.