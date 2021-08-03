В Петербурге из-за сильного дождя ограничили скорость движения на КАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Скорость движения автомобилей на участке в районе 70-го км внутреннего кольца КАД (Кольцевой автодороги) в Санкт-Петербурге ограничили из-за размыва грунта у дороги при сильном дожде, сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"В ходе патрульного объезда эксплуатирующей подрядной организацией был выявлен размыв откоса земляного полотна на 70-м км внутреннего кольца КАД. В настоящее время на участке выставлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, водоналивные барьеры, на месте находится машина прикрытия со световой индикацией", - сказала представитель учреждения.

В "Упрдор Северо-Запад" отметили, что к восстановительным работам на месте уже приступил подрядчик. Причиной размыва в учреждении назвали сильные осадки. Ремонт участка планируется завершить к 18:00 мск во вторник.

В понедельник вечером в Петербурге пошел сильный дождь. Синоптики прогнозировали, что 2 августа в городе может выпасть более 80% от месячной нормы осадков. Жители города в соцсетях публикуют видеозаписи с большими лужами и залитыми водой дорогами в разных районах города.