Из-за угрозы лесного пожара из Якутского села эвакуировали 90 человек

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Лесной пожар угрожает селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии, ночью из населенного пункта эвакуировали 90 человек. Об этом сообщает во вторник пресс-служба районной администрации в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Пожар был зарегистрирован в 25 км от села. После сильного ветра вчера пожар подошел к населенному пункту", - говорится в публикации. Как уточнили в пресс-службе администрации, площадь пожара составляет 300 га, из них 100 га - лесная территория, 200 га - нелесная. Задействованы 111 человек и свыше 10 единиц техники.

Пожар может подойти к селу с трех сторон, специалисты прокладывают минерализованную полосу, задымленность и сильный ветер в селе сохраняются. На месте находится глава Усть-Алданского района Алексей Федотов. Из села эвакуировано 90 человек, из них 52 - дети. Планируется, вертолет из райцентра Борогонцы привезет еще 25 человек в помощь и дополнительную технику.

Как уточнили ТАСС в районной администрации, огонь находится на расстоянии 1 км от населенного пункта, пожар угрожает с шести точек, откуда может зайти огонь, с северной и северо-восточной стороны. Ночью проложена минеральная полоса вокруг с северной и восточной стороны населенного пункта. Из сел Огородтах и Тит-Ары выехала водовозная техника. По данным регионального главка МЧС России, в село Кылайы направлен вертолет с водосливным устройством.

Тюляхский наслег (сельское поселение) с административным центром Кылайы находится в 135 км от райцентра Борогонцы. Один из наиболее труднодоступных наслегов района, в межсезонье доступен только воздушный и водный транспорт.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировано восемь природных пожаров на площади 11,3 тыс. га, локализовано 11 на площади свыше 62 тыс. га. Всего в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58.