Река Селенга в Бурятии поднялась на 12 см из-за сильных дождей

ТАСС, 3 августа. Уровень одной из крупнейших рек Бурятии - Селенги - за прошедшие сутки поднялся на 12 см из-за подъема воды в главном притоке и сильных дождей на юге республики, сообщил во вторник на своей официальной странице в Instagram мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

"Селенга поднялась на 12 сантиметров за сутки. На это повлиял рост уровня воды в главном притоке. Река Орхон в Монголии вчера прибыла на 22 см. Сегодня Селенга -187 см. Повышение резкое, но пока не критическое", - написал Шутенков.

Он добавил, что власти продолжают отсыпку низменных участков и укрепление их береговой линии бутовым камнем. В Улан-Удэ ночью и утром во вторник идет дождь.

Накануне синоптики предупредили о сильных дождях и ливнях на юге Бурятии 3 августа. В июле республика уже пережила паводок, и уровни рек на юге остаются высокими. По данным Бурятского гидрометцентра, водность крупных рек юга региона остается повышенной, почти везде уровень рек выше поймы.

В этом году паводковые воды в Бурятии подтопили 10 населенных пунктов в четырех районах, больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.