Присяжные в Томске вынесли оправдательный вердикт по первому в РФ делу о "ворах в законе"

ТОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в Томском областном суде вынесла оправдательный вердикт по первому в РФ делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

В мае 2019 года сотрудниками полиции был задержан житель Томска, который, по версии следствия, имел статус "вора в законе" и управлял криминальными элементами как в Томской и Кемеровской областях, так и в Российской Федерации в целом. В отношении мужчины было возбуждено первое в РФ дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Как следует из картотеки дел суда, имя обвиняемого - Николай Кузьмичев.

"Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт", - сообщил представитель суда. В ближайшее время по данному вердикту будет вынесен приговор. Согласно УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.