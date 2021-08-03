В Иркутской области медведь напал на двух человек

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Медведь напал на двух мужчин, которые вели геодезические работы в тайге в Иркутской области. Они выжили, но один из них получил травму ноги, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Двое лесников, выполняя работы в тайге в 20 км от поселка Подволочного вблизи реки Илим, встретили агрессивного хищника. В результате нападения медведь травмировал ногу одного из мужчин. Об этом в полицию сообщил напарник пострадавшего, <…> после чего предпринял меры к транспортировке пострадавшего к машине, оставленной более чем в 2 км от места инцидента, и доставления напарника навстречу фельдшеру населенного пункта", - говорится в сообщении.

Фельдшер оказал помощь 42-летнему пострадавшему. В пресс-службе ГУ МВД ТАСС уточнили, что мужчины являются работниками государственного предприятия, которое занимается геодезическими работами. Каким образом им удалось отбиться от хищника, пока неизвестно, так как связь с мужчинами нестабильная.

"В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненного и прибытию следственно-оперативной группы к месту происшествия, находящемуся в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 км от районного центра", - сообщила пресс-служба.

С начала 2021 года в регионах Сибири произошло несколько случаев нападения медведей на людей. В частности, два инцидента было в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. В июне медведь напал на туристическую группу, в результате погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал. В июле хищник напал на группу туристов из Москвы, погиб 42-летний мужчина.