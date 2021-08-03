Экс-начальника УМВД Камчатки задержали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали отстраненного от должности начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева в связи с уголовным делом по превышению должностных полномочий. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления со слов министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева, находящегося с рабочей поездкой в Петропавловске-Камчатском.

"Сегодня он (Михаил Киселев) задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены", - передает пресс-служба слова министра.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Камчатского края, на Киселева возбуждено сразу два уголовных дела, подробности которых пока не раскрываются. Задержание произошло в Москве.

Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ в июне этого года. Он занимал этот пост с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.

Владимир Колокольцев во вторник представил сотрудникам УМВД по Камчатскому краю Ивана Кокухина, который президентским указом был назначен на должность руководителя управления. Ранее Кокухин занимал должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю - начальника полиции. Ранее во вторник Владимир Колокольцев освободил от должности нынешнего замначальника УМВД по Камчатке - начальника полиции Максима Митрофановского в связи с неудовлетворительной работой.