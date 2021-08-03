В Якутии площадь, пройденная огнем, с начала пожароопасного сезона превысила 4 млн га

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Пожары в Якутии с момента начала опасного сезона прошли 4 млн 240 тыс. га. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента лесного хозяйства Минэкологии республики Андрей Михайлов в ходе круглого стола "Лесные отношения и тушение лесов Якутии" в формате онлайн в историческом парке "Россия - моя история".

"С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 1 326 лесных пожаров, в прошлом году эта цифра была 1 598. Количество пожаров меньше, но площадь получается больше. Площадь сейчас [составляет] 4 млн 240 тыс. га", - сказал Михайлов.

Он отметил, что в данный момент на территории республики действует 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, превышает 2 млн га. Работы по тушению проводятся на 58 лесных пожарах на территории 17 районов на площади 760 тыс. га. За прошедшие сутки ликвидировано 8 пожаров на площади 11 300 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.