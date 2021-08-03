Суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего наказание за убийство супруги, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить", - огласил судья.

В декабре 2020 года Чкаловский районный суд уже удовлетворял ходатайство Лошагина, заменив ему неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Однако в феврале 2021 года областной суд отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, в ночь на 23 августа 2013 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену - Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.

По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, однако летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.