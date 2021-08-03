Два человека пострадали в массовой драке между пешеходами и водителем в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Водителя автомобиля BMW разыскали и задержали в Санкт-Петербурге в ночь на вторник после массовой драки со стрельбой с участием пешеходов, в результате которой пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, очевидцы сообщили в ведомство о массовой драке со стрельбой на улице Севастьянова. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель BMW устроил конфликт с пешеходами, а затем скрылся. "У дома №10 по улице Севастьянова сотрудниками полиции в результате патрулирования территории обнаружена иномарка, принадлежащая 25-летнему мужчине. У дома №2 по Яковлевскому переулку полицейские задержали 21-летнего жителя Оренбургской области, управлявшего этим автомобилем. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Водитель иномарки задержан на основании ст. 91 УПК", - говорится в сообщении.

Задержанный сообщил полицейским, что во время драки использовал доску в качестве оружия, а выстрел в воздух был сделан со стороны пешеходов. По данным полиции, в результате инцидента двое пешеходов - 27-летняя женщина и 40-летний мужчина - были госпитализированы. Причины конфликта устанавливаются.