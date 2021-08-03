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В центре Липецка автобус въехал в ограждение вдоль дороги

Два пассажира пострадали

ТАСС, 3 августа. Пассажирский автобус въехал в центре Липецка в ограждение вдоль дороги и световую опору. Пострадали не менее двух пассажиров. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Марина Коробова.

"По предварительным данным, водителю автобуса № 323 стало плохо за рулем, поэтому он допустил наезд на ограждение и световую опору. Пострадали два пассажира: женщина 1959 года рождения и мужчина 2001 года рождения", - сказала она.

По данным Коробовой, водителю автобуса - мужчине 1982 года рождения - медики также оказали помощь, пострадавшие доставлены в больницу на обследование. Представитель УМВД уточнила, что ДТП произошло в центре Липецка около 06:00 мск на площади Победы, в автобусе находились порядка 15 человек.

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