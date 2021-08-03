В Ижевске пятилетний ребенок погиб, выпав из окна жилого дома

ИЖЕВСК, 3 августа. /ТАСС/. Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна жилого дома в Ижевске, в момент происшествия он находился дома один. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

"Следственным отделом по Устиновскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего жителя Ижевска по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ранним утром 2 августа пятилетний мальчик, находившийся один дома, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Петрова, в результате полученных травм ребенок скончался. В пресс-службе отмечают, что ребенок проживал с мамой и бабушкой, которые ушли на работу, семья ребенка характеризуется как благополучная. Следствие принимает меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.