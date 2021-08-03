Полиция начала проверку после вырубки берез на месте природного памятника под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после вырубки деревьев и уничтожения памятных табличек на месте природного памятника "Урочище Святой камень" в Оренбургской области, сообщает УМВД региона.

Гора Алеутас расположена недалеко от бывшего поселка Прохладного, она представляет собой глыбы кварцевых песчаников высотой до 2,5 м, разбросанных на территории площадью 120 кв. м. Здесь росли березы, шиповник и спирея зверобоелистная. Однако одна из берез представляла отдельный интерес - она, растущая прямо из камня, считалась уникальным природным явлением (именно этот камень называют Святым). Во вторник в соцсетях было опубликовано видео с места, где расположен природный памятник, на котором видно, что неизвестные вырубили все деревья, а также повредили памятные таблички.

"Сотрудники полиции Соль-Илецка работают на месте памятника "Урочище Святой камень". По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники полиции просят сообщить любую информацию, позволившую установить злоумышленников в полицию.