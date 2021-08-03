СК проверит видео из соцсетей о побоях ребенка с инвалидностью в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю проверяют информацию о побоях ребенка с инвалидностью, полученную из социальных сетей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства журналистам.

"Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать проверку видео из соцсетей о применении силы в отношении ребенка-инвалида в Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе мониторинга сотрудниками управления было выявлено видео, на котором видно, как во время прогулки на улице Репина женщина, сопровождающая девочку с инвалидностью на коляске, обращается с ней в грубой форме, применяя силу.

"В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом - проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб. Ход проверки находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления", - добавили в пресс-службе.