В Кировской области четверо детей пострадали при пожаре в неэксплуатируемом здании

ТАСС, 3 августа. Четверо детей доставлены в больницу в тяжелом состоянии после пожара в неэксплуатируемом здании в городе Вятские Поляны Кировской области. Об этом сообщил ТАСС главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

По данным ГУ МЧС, пожар в неэксплуатируемом сооружении на ул. Тойменка, 2 произошел накануне вечером.

"С места происшествия эвакуировано четыре человека, доставлены в Кировскую областную детскую клиническую больницу в стабильном тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавшие - дети.

По его словам, все пациенты эвакуированы в сопровождении детских реаниматологов вертолетом единой региональной службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации и наземным транспортом.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, двери здания были взломаны неустановленными лицами, после чего в помещение проникли пятеро детей 2007-2008 годов рождения. Там подростки подожгли бумагу и мусор, от чего произошел пожар. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, проводится проверка в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию объекта.

В областной прокуратуре уточнили, что пожар произошел в неэксплуатируемом помещении защитного сооружения гражданской обороны площадью 1 200 кв. м., дети отравились продуктами горения. Прокуратура проверит исполнение законов в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних, даст оценку исполнения родительских обязанностей в семьях детей, а также работы системы профилактики.