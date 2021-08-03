Жительница Москвы обратилась в полицию, потеряв около 18 млн рублей в компании Finiko

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Жительница Москвы написала заявление в полицию, узнав об аресте сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, в которую она вложила почти 18 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от 48-летней жительницы Москвы. По ее словам, она узнала об аресте в Казани одного из учредителей компании Finiko, в которую вложила почти 18 млн рублей. Эти деньги она не смогла вернуть", - сказал собеседник агентства.

Женщина рассказала полицейским, что 1 июня продала свою квартиру в Москве за 17,7 млн рублей. Эти деньги она перевела в криптовалюту, которую разместила в личном кабинете платформы Finiko для получения процентов. Узнав об аресте Кирилла Доронина, женщина попыталась забрать вложенные деньги, но ее личный кабинет был заблокирован. Полиция начала проверку.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании Finiko после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. В июле этого года появилась информация, что вкладчики не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей. Один из сооснователей пирамиды Кирилл Доронин был задержан и арестован в Казани. Ему предъявлено обвинение по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).