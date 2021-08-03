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Протесты сторонников Трампа в США

В США покончил с собой четвертый полицейский, который был в Конгрессе во время штурма

По словам представителя департамента полиции Вашингтона, мужчина был найден мертвым 10 июля

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Четвертый полицейский, который находился в Конгрессе США во время его штурма 6 января, покончил жизнь самоубийством. Департамент полиции Вашингтона сообщил об этом газете The Hill в понедельник.

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26-летний Кайл ДеФрейтег был найден мертвым 10 июля, сообщил представитель департамента. Он подтвердил, что полицейский находился в здании Конгресса во время январских беспорядков.

Ранее в понедельник представитель столичного департамента полиции подтвердил сообщения местных СМИ о самоубийстве полицейского Гюнтера Хашиды - третьем подобном случае. Еще два произошли ранее.

27 июля в новом специальном комитете Палаты представителей Конгресса по расследованию штурма Капитолия состоялись слушания. На них выступали полицейские, которые 6 января занимались восстановлением порядка, когда протестующие ворвались в здание Конгресса. Полицейские изложили свое видение произошедшего и сообщили, что январские события глубоко потрясли их и их коллег в правоохранительных органах.

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