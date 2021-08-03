В Генконсульстве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Анталье россиян

АНКАРА, 3 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне продолжают находиться под наблюдением врачей, четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель генконсульства России в Анталье.

"По ситуации на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение", - сказал собеседник агентства.

В дипмиссии подчеркнули, что "остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования". "Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности. В зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации", - добавили в генконсульстве.

Кроме того, российские дипломаты выясняют обстоятельства аварии.

"Сотрудники генконсульства посетили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами в целях выяснения прогноза по лечению и срокам восстановления больных. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии", - отметил представитель генконсульства.