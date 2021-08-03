Экс-главу УМВД по Камчатскому краю подозревают в получении взятки на 2 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, следствие будет добиваться его ареста. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее о задержании Киселева сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "В ходе следствия получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу", - сообщили в СК. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявить обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Сейчас с Киселевым проводятся следственные действия. В ведомстве уточнили, что уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ в отношении ряда бывших сотрудников УМВД России по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов. "Причастность Киселева к совершению преступления подтверждается материалами проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий, признательными показаниями посредников в передаче взятки, сведениями о зачислении денежных средств на его счет", - сообщили в СК.