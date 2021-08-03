СК возбудил уголовное дело в отношении руководства "Российского Красного Креста"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Раисы Лукутцовой по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с продажей зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене. Об этом говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, которое он подал на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

"Следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", среди которых задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова, и иных лиц, причастных к хищению имущества РКК по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества "Дружбы" в рамках дела о банкротстве организации", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.