Прокуратура проверит информацию о том, что ребенка-аутиста не пустили в аквапарк Волжского

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области проверит информацию о том, что семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в городе Волжский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратурой Волгоградской области организована надзорная проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о том, что в городе Волжском в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом. Соответствующее заявление поступило в прокуратуру Волжского от матери мальчика", - говорится в сообщении.

Ранее жительница Астраханской области опубликовала в соцсетях видео, на котором охранник аквапарка не пускает семью внутрь. Женщина утверждает, что причиной стал диагноз ее сына-подростка, страдающего аутизмом.